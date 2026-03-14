Loto à la Chapelle Aubareil Salle polyvalente La Chapelle-Aubareil

Loto à la Chapelle Aubareil

Salle polyvalente 89 route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

20h30. Ouverture des portes à 19h. Bons d’achats et lots de valeur à gagner. Pesée du canard gras. Tombola enfants gratuite. 1,50€ le carton, 8€ les 6, 15€ les 12

Loto organisé par l’Amicale Laïque de la Chapelle Aubareil

1er LOT 400 € en bons d’achat

2ème LOT 300 € en bons d’achat

3ème LOT 150 € en bons d’achat

et de nombreux lots de valeur bons restaurant, électroménager…

Pesée du canard gras

Tombola enfants gratuite

1.50 € le carton

8€ les 6 15 € les 12

Ouverture des portes à 19h. .

Salle polyvalente 89 route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11

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English : Loto à la Chapelle Aubareil

20h30. Doors open at 7pm. Vouchers and valuable prizes to be won. Weighing of duck. Free children’s raffle. 1.50? per box, 8? per 6, 15? per 12

L’événement Loto à la Chapelle Aubareil La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère