Loto à la Chapelle Aubareil Salle polyvalente La Chapelle-Aubareil
Loto à la Chapelle Aubareil Salle polyvalente La Chapelle-Aubareil samedi 28 mars 2026.
Loto à la Chapelle Aubareil
Salle polyvalente 89 route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil Dordogne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
20h30. Ouverture des portes à 19h. Bons d’achats et lots de valeur à gagner. Pesée du canard gras. Tombola enfants gratuite. 1,50€ le carton, 8€ les 6, 15€ les 12
Loto organisé par l’Amicale Laïque de la Chapelle Aubareil
1er LOT 400 € en bons d’achat
2ème LOT 300 € en bons d’achat
3ème LOT 150 € en bons d’achat
et de nombreux lots de valeur bons restaurant, électroménager…
Pesée du canard gras
Tombola enfants gratuite
1.50 € le carton
8€ les 6 15 € les 12
Ouverture des portes à 19h. .
Salle polyvalente 89 route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11
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English : Loto à la Chapelle Aubareil
20h30. Doors open at 7pm. Vouchers and valuable prizes to be won. Weighing of duck. Free children’s raffle. 1.50? per box, 8? per 6, 15? per 12
L’événement Loto à la Chapelle Aubareil La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère