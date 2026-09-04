Loto à la Landaise Salle des fêtes Bedenac

Informations pratiques

Bedenac

Loto à la Landaise

Salle des fêtes Avenue Anne d’Autriche Bedenac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Loto à la Landaise avec plus de 2000€ de lots à gagner

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Salle des fêtes Avenue Anne d’Autriche Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 88 28 34

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English :

Loto %E0 la Landaise with over 2,000? prizes to win

L’événement Loto à la Landaise Bedenac a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge