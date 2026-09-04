AGENDA · Bedenac
Loto à la Landaise Salle des fêtes Bedenac
samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes · Bedenac
Informations pratiques
Bedenac
Loto à la Landaise
Salle des fêtes Avenue Anne d’Autriche Bedenac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Loto à la Landaise avec plus de 2000€ de lots à gagner
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Salle des fêtes Avenue Anne d’Autriche Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 88 28 34
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English :
Loto %E0 la Landaise with over 2,000? prizes to win
L’événement Loto à la Landaise Bedenac a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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