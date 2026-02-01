Loto à La Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer

Loto à La Plaine-sur-Mer

Espace Sports et Loisirs Avenue de sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Tenterez-vous votre chance au Loto de la Société de chasse ?

La Société de Chasse de La Plaine-sur-Mer vous invite à une soirée loto conviviale qui promet des moments de plaisir et de partage pour petits et grands !

Venez tenter votre chance et remporter de nombreux lots attractifs. C’est également l’occasion de passer un moment agréable en famille ou entre amis, tout en soutenant les activités de la société de chasse.

✨ Pourquoi participer ?

Une ambiance conviviale et chaleureuse

Des lots pour tous les goûts

Une belle occasion de soutenir la vie locale et associative

Infos pratiques

Restauration et boissons sur place

Ouvert à tous

Ouverture des portes à 18h, début des jeux à 20h.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la saison et venez partager un moment de convivialité avec nous !

Espace Sports et Loisirs Avenue de sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 80 15

English :

Will you try your luck at the Loto de la Société de chasse?

