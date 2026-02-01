Loto à la salle des fêtes de Plancy-l’Abbaye

salle des fêtes Plancy-l’Abbaye Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 11:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Samedi 28 Février 2026

Loto

organisé par le Tennis Club Plancéen

• Lots à gagner

TV 165cm Cave à vin Bons d’achat de 150€ Cookeo noir 9 en 1 Four à chaleur tournante Senseo Croque monsieur x4 Air Fryer Appareil à raclette Couscoussier Ensemble de poêles Tefal Micro-Ondes

• Horaires Ouverture des portes à 11h30 Début des jeux à 13h30

• Tarifs

– Loto 3.50€ le carton 10€ les 3 20€ les 8

– 2.50€ le carton 6€ les 3

– Partie spéciale 10€les carton double

Buvette et restauration sur place. .

salle des fêtes Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 6 15 55 12 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto à la salle des fêtes de Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise