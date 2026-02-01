Loto à la salle des fêtes de Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye
salle des fêtes Plancy-l’Abbaye Aube
Début : 2026-02-28 11:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Samedi 28 Février 2026
Loto
organisé par le Tennis Club Plancéen
• Lots à gagner
TV 165cm Cave à vin Bons d’achat de 150€ Cookeo noir 9 en 1 Four à chaleur tournante Senseo Croque monsieur x4 Air Fryer Appareil à raclette Couscoussier Ensemble de poêles Tefal Micro-Ondes
• Horaires Ouverture des portes à 11h30 Début des jeux à 13h30
• Tarifs
– Loto 3.50€ le carton 10€ les 3 20€ les 8
– 2.50€ le carton 6€ les 3
– Partie spéciale 10€les carton double
Buvette et restauration sur place. .
salle des fêtes Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 6 15 55 12 36
