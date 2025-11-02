Loto à la salle François Mitterrand de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

Loto à la salle François Mitterrand de Romilly-sur-Seine

Salle François Mitterrand Romilly-sur-Seine Aube

Début : 2025-11-02 11:30:00

Le dimanche 2 novembre 2025 à 11h30

Loto de l’association cœur de ville à la salle François Mitterrand avec de nombreux lots.

Tarifs Le carton 3.50euros Les 3 10euros Les 8 20euros .

Salle François Mitterrand Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 6 15 55 12 36

