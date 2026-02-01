Loto à la scierie Dommartin-le-Saint-Père

Loto du tennis club de Joinville

Salle des fêtes Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

Venez participer au loto à la salle des fêtes de Dommartin le Saint Père animé par Michou et organisé par le tennis club de Joinville.

Nombreux lots donc des bons d’achat de 700€ 300€ 200€ 100€- 80€ 60€ 30€ et 20€.

2 parties de bingo avec 2 bons d’achat de 100€ + tombola et filet garni.

Carton de loto à 2€ + dégressivité et ticket de bingo à 2€ (carton individuel non plastifié autorisé).

Buvette et restauration sur place.

Début à 14h et ouvertes des portes à 12h .

Salle des fêtes Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 32 35 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto du tennis club de Joinville Dommartin-le-Saint-Père a été mis à jour le 2026-02-17 par Antenne de Joinville