Loto à la scierie Dommartin-le-Saint-Père
Loto à la scierie Dommartin-le-Saint-Père dimanche 12 avril 2026.
Loto du tennis club de Joinville
Salle des fêtes Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Tout public
Venez participer au loto à la salle des fêtes de Dommartin le Saint Père animé par Michou et organisé par le tennis club de Joinville.
Nombreux lots donc des bons d’achat de 700€ 300€ 200€ 100€- 80€ 60€ 30€ et 20€.
2 parties de bingo avec 2 bons d’achat de 100€ + tombola et filet garni.
Carton de loto à 2€ + dégressivité et ticket de bingo à 2€ (carton individuel non plastifié autorisé).
Buvette et restauration sur place.
Début à 14h et ouvertes des portes à 12h .
Salle des fêtes Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 32 35 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto du tennis club de Joinville Dommartin-le-Saint-Père a été mis à jour le 2026-02-17 par Antenne de Joinville