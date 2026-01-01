Loto à l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Loto à l’Abbaye d’Ecurey

Grande nouvelle ! Les Jardins d’Ecurey organisent un loto à l’Abbaye d’Ecurey, à la petite halle.

1000 € de bons d’achat E.Leclerc Bar Le Duc à gagner et de nombreux lots.

2,5 € le carton, 20 € les 10 cartons, 10 € le pack de jeu.

Réservation par téléphone.

Restauration et buvette sur place.Tout public

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21

English :

Great news! Les Jardins d’Ecurey are organizing a lotto at the Abbaye d’Ecurey, in the small hall.

1000 ? worth of E.Leclerc Bar Le Duc vouchers to be won, plus numerous other prizes.

2.5 ? per box, 20 ? per 10 boxes, 10 ? per game pack.

Reservations by telephone.

Catering and refreshments on site.

