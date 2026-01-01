Loto à l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx
Loto à l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx dimanche 25 janvier 2026.
Loto à l’Abbaye d’Ecurey
Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse
Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 13:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Grande nouvelle ! Les Jardins d’Ecurey organisent un loto à l’Abbaye d’Ecurey, à la petite halle.
1000 € de bons d’achat E.Leclerc Bar Le Duc à gagner et de nombreux lots.
2,5 € le carton, 20 € les 10 cartons, 10 € le pack de jeu.
Réservation par téléphone.
Restauration et buvette sur place.Tout public
2.5 .
Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Great news! Les Jardins d’Ecurey are organizing a lotto at the Abbaye d’Ecurey, in the small hall.
1000 ? worth of E.Leclerc Bar Le Duc vouchers to be won, plus numerous other prizes.
2.5 ? per box, 20 ? per 10 boxes, 10 ? per game pack.
Reservations by telephone.
Catering and refreshments on site.
L’événement Loto à l’Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-01-14 par OT SUD MEUSE