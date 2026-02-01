Loto à l’Agora de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Loto à l’Agora de Nogent-sur-Seine

Samedi 14 Février 2026

Loto organisé par le Football Club Nogentais.

• Lots à gagner

TV connectée Spa et Lunch pour 2 Smartbox Saint Valentin (3 jours en amoureux Menu Saint Valentin pour 2 Machine à café à grain Air Fryer Ninja Ensemble footballeur + Pleins d’autres lots !

• Horaires Ouvertures des portes à 18h30 Début des jeux à 20h

• Tarif

○ Loto 3€ le carton 8€ les 3- 16€ les 7 25€ les 12

○ Tombola 2€ le carton 5€ les 3

○ Super partie 10€ le double carton

Restauration et buvette sur place. .

Avenue Saint Roch Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 32 37 19 42

