Loto à l’Agora de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Loto à l’Agora de Nogent-sur-Seine
Avenue Saint Roch Nogent-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Début : 2026-02-14 18:30:00
Loto organisé par le Football Club Nogentais.
• Lots à gagner
TV connectée Spa et Lunch pour 2 Smartbox Saint Valentin (3 jours en amoureux Menu Saint Valentin pour 2 Machine à café à grain Air Fryer Ninja Ensemble footballeur + Pleins d’autres lots !
• Horaires Ouvertures des portes à 18h30 Début des jeux à 20h
• Tarif
○ Loto 3€ le carton 8€ les 3- 16€ les 7 25€ les 12
○ Tombola 2€ le carton 5€ les 3
○ Super partie 10€ le double carton
Restauration et buvette sur place. .
Avenue Saint Roch Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 32 37 19 42
