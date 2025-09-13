Loto à Lédergues ! Lédergues

Loto à Lédergues ! Lédergues samedi 13 septembre 2025.

Loto à Lédergues !

Lédergues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Loto du comité d’animation !

Loto du comité d’animation

Samedi 13 septembre à 20h30 dans la salle polyvalente .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie

English :

Loto du comité d’animation!

German :

Lotto des Animationskomitees!

Italiano :

Bingo del comitato di animazione!

Espanol :

Bingo del Comité de Animación

L’événement Loto à Lédergues ! Lédergues a été mis à jour le 2025-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)