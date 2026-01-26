Loto à Lédergues Lédergues
Loto à Lédergues Lédergues dimanche 22 février 2026.
Loto à Lédergues
Lédergues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Loto à 14h
Lédergues Loto
Salle des fêtes de Lédergues
De nombreux lots !
4 cartons 15 euros
6 cartons 20 euros .
Lédergues 12170 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto at 2 p.m
L’événement Loto à Lédergues Lédergues a été mis à jour le 2026-01-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)