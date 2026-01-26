Loto à Lédergues Lédergues

Loto à Lédergues Lédergues dimanche 22 février 2026.

Lédergues Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-22
2026-02-22

Loto à 14h
Salle des fêtes de Lédergues
De nombreux lots !
4 cartons 15 euros
6 cartons 20 euros   .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie  

English :

Loto at 2 p.m

