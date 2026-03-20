Loto à Lédergues Lédergues
Loto à Lédergues Lédergues dimanche 5 avril 2026.
Loto à Lédergues
Lédergues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Loto et tombola à 14h
Lédergues Loto
Salle des fêtes de Lédergues
De nombreux lots ! .
Lédergues 12170 Aveyron Occitanie
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English :
Lotto and tombola at 2 p.m
L’événement Loto à Lédergues Lédergues a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)