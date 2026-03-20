Loto à Lédergues

Lédergues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Loto et tombola à 14h

Lédergues Loto

Salle des fêtes de Lédergues

De nombreux lots ! .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie

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English :

Lotto and tombola at 2 p.m

L’événement Loto à Lédergues Lédergues a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)