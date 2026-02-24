Loto à Mercuès Mercuès
Loto à Mercuès Mercuès samedi 7 mars 2026.
Loto à Mercuès
129 rue du marché Mercuès Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 21:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Organisé par MERCUES LOISIRS CULTURE
NOMBREUX LOTS
– BONS D’ACHATS DE 20 à 300 €
– LONGES DE PORC
– AGNEAUX
– MAGRETS
– CANARDS à ROTIR
– JAMBONS
– ETC…
– BOURRICHE 40 LOTS
– BINGO
Participants limités dans la mesure des places disponibles
Organisé par MERCUES LOISIRS CULTURE
NOMBREUX LOTS
– BONS D’ACHATS DE 20 à 300 €
– LONGES DE PORC
– AGNEAUX
– MAGRETS
– CANARDS à ROTIR
– JAMBONS
– ETC…
– BOURRICHE 40 LOTS
– BINGO
Participants limités dans la mesure des places disponibles
.
129 rue du marché Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by MERCUES LOISIRS CULTURE
NUMOUS LOTS:
– VOUCHERS FROM 20 to 300 ?
– PIG LUNGS
? LAMB
? MAGRETS
– ROASTING DUCKS
? HAMS
? ETC?
– BOURRICHE 40 LOTS
– BINGO
Participants limited as places available
L’événement Loto à Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Cahors Vallée du Lot