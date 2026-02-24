Loto à Mercuès Mercuès

Loto à Mercuès

129 rue du marché Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Organisé par MERCUES LOISIRS CULTURE

NOMBREUX LOTS

– BONS D’ACHATS DE 20 à 300 €

– LONGES DE PORC

– AGNEAUX

– MAGRETS

– CANARDS à ROTIR

– JAMBONS

– ETC…

– BOURRICHE 40 LOTS

– BINGO

Participants limités dans la mesure des places disponibles

129 rue du marché Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 40

English :

Organized by MERCUES LOISIRS CULTURE

NUMOUS LOTS:

– VOUCHERS FROM 20 to 300 ?

– PIG LUNGS

? LAMB

? MAGRETS

– ROASTING DUCKS

? HAMS

? ETC?

– BOURRICHE 40 LOTS

– BINGO

Participants limited as places available

