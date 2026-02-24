Loto à Montfaucon Montfaucon

Loto à Montfaucon Montfaucon dimanche 29 mars 2026.

Montfaucon Lot

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

L'association Animation Sport Loisir Culture (ASLC) vous invite à son traditionnel loto !

Montfaucon 46240 Lot Occitanie   aslc46240@gmail.com

English :

The Animation Sport Loisir Culture (ASLC) association invites you to its traditional bingo!

