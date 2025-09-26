Loto à Montignac-Lascaux Salle des fêtes Montignac-Lascaux
Loto à Montignac-Lascaux Salle des fêtes Montignac-Lascaux vendredi 26 septembre 2025.
Loto à Montignac-Lascaux
Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
20h30. Ouverture des portes à 19h. Bons d’achat de 300€, 200€ et nombreux autres lots. Bourriche, buvette, pâtisseries. 1,50€ le carton, 8€ les 6 cartons, 15€ les 12 cartons.
Loto organisé par l’Amicale Laïque du Montignacois et l’Espace du Temps Libre.
Nombreux lots à gagner
bons d’achat de 300€, 200€
Et nombreux autres lots.
Bourriche. Buvette, pâtisseries .
Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 a-l-m2@orange.fr
English : Loto à Montignac-Lascaux
20h30. Doors open at 7pm. 300? and 200? gift vouchers and many other prizes. Snack bar, pastries. 1.50? per box, 8? per 6 boxes, 15? per 12 boxes.
German : Loto à Montignac-Lascaux
20h30. Die Türen werden um 19 Uhr geöffnet. Einkaufsgutscheine im Wert von 300? und 200? sowie zahlreiche andere Preise. Geldbörse, Getränkestand, Gebäck. 1,50? pro Karton, 8? für 6 Kartons, 15? für 12 Kartons.
Italiano :
20h30. Apertura delle porte alle 19.00. Buoni del valore di 300, 200 euro e molti altri premi. Snack bar, rinfreschi e pasticcini. 1,50 per scatola, 8? per 6 scatole, 15? per 12 scatole.
Espanol : Loto à Montignac-Lascaux
20h30. Apertura de puertas a las 19h. Vales por valor de 300 euros, 200 euros y muchos otros premios. Snack bar, refrescos y bollería. 1,50€ por caja, 8€ por 6 cajas, 15€ por 12 cajas.
