Loto à Montignac-Lascaux Salle des fêtes Montignac-Lascaux vendredi 26 septembre 2025.

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

20h30. Ouverture des portes à 19h. Bons d’achat de 300€, 200€ et nombreux autres lots. Bourriche, buvette, pâtisseries. 1,50€ le carton, 8€ les 6 cartons, 15€ les 12 cartons.

Loto organisé par l’Amicale Laïque du Montignacois et l’Espace du Temps Libre.

bons d’achat de 300€, 200€

Bourriche. Buvette, pâtisseries .

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 a-l-m2@orange.fr

English : Loto à Montignac-Lascaux

20h30. Doors open at 7pm. 300? and 200? gift vouchers and many other prizes. Snack bar, pastries. 1.50? per box, 8? per 6 boxes, 15? per 12 boxes.

German : Loto à Montignac-Lascaux

20h30. Die Türen werden um 19 Uhr geöffnet. Einkaufsgutscheine im Wert von 300? und 200? sowie zahlreiche andere Preise. Geldbörse, Getränkestand, Gebäck. 1,50? pro Karton, 8? für 6 Kartons, 15? für 12 Kartons.

Italiano :

20h30. Apertura delle porte alle 19.00. Buoni del valore di 300, 200 euro e molti altri premi. Snack bar, rinfreschi e pasticcini. 1,50 per scatola, 8? per 6 scatole, 15? per 12 scatole.

Espanol : Loto à Montignac-Lascaux

20h30. Apertura de puertas a las 19h. Vales por valor de 300 euros, 200 euros y muchos otros premios. Snack bar, refrescos y bollería. 1,50€ por caja, 8€ por 6 cajas, 15€ por 12 cajas.

