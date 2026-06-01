Pavant

Loto à Pavant

Pavant Aisne

Tarif : 4 – 4 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Loto à Pavant le Samedi 20 juin 2026

– Tarifs 1 carton 4€, 4 cartons 12€, 8 cartons 20€, 12 cartons 30€.

– Les lots: Colis gourmand, Outillage, Mobilier de jardin, électroménager, BBQ, Piscine.

– Ouverture des portes à 18h30, commence à 20h.

– Buvette et restauration sur place.

Réservations au 07.61.91.82.19

Loto à Pavant le Samedi 20 juin 2026

– Tarifs 1 carton 4€, 4 cartons 12€, 8 cartons 20€, 12 cartons 30€.

– Les lots: Colis gourmand, Outillage, Mobilier de jardin, électroménager, BBQ, Piscine.

– Ouverture des portes à 18h30, commence à 20h.

– Buvette et restauration sur place.

Réservations au 07.61.91.82.19 .

Pavant 02310 Aisne Hauts-de-France +33 7 61 91 82 19

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English :

Loto %E0 Pavant on Saturday, June 20, 2026:

– Prices: 1 ticket $4, 4 tickets $12, 8 tickets $20, 12 tickets $30.

– Prizes: Gourmet gift basket, tools, garden furniture, appliances, BBQ, swimming pool.

– Doors open at 6:30 p.m., starts at 8:00 p.m.

– Refreshments and food available on site.

Reservations at 07.61.91.82.19

L’événement Loto à Pavant Pavant a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne