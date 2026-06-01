Loto à Pavant Pavant
Loto à Pavant Pavant samedi 20 juin 2026.
Pavant
Loto à Pavant
Pavant Aisne
Tarif : 4 – 4 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Loto à Pavant le Samedi 20 juin 2026
– Tarifs 1 carton 4€, 4 cartons 12€, 8 cartons 20€, 12 cartons 30€.
– Les lots: Colis gourmand, Outillage, Mobilier de jardin, électroménager, BBQ, Piscine.
– Ouverture des portes à 18h30, commence à 20h.
– Buvette et restauration sur place.
Réservations au 07.61.91.82.19
Loto à Pavant le Samedi 20 juin 2026
– Tarifs 1 carton 4€, 4 cartons 12€, 8 cartons 20€, 12 cartons 30€.
– Les lots: Colis gourmand, Outillage, Mobilier de jardin, électroménager, BBQ, Piscine.
– Ouverture des portes à 18h30, commence à 20h.
– Buvette et restauration sur place.
Réservations au 07.61.91.82.19 .
Pavant 02310 Aisne Hauts-de-France +33 7 61 91 82 19
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English :
Loto %E0 Pavant on Saturday, June 20, 2026:
– Prices: 1 ticket $4, 4 tickets $12, 8 tickets $20, 12 tickets $30.
– Prizes: Gourmet gift basket, tools, garden furniture, appliances, BBQ, swimming pool.
– Doors open at 6:30 p.m., starts at 8:00 p.m.
– Refreshments and food available on site.
Reservations at 07.61.91.82.19
L’événement Loto à Pavant Pavant a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne