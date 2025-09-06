Loto à Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye

Salle des fêtes Plancy-l’Abbaye Aube

Le samedi 6 septembre 2025 à partir de 18h

Loto organisé par l’association K’Danse à la salle des fêtes de Plancy l’Abbaye, nombreux lots, restauration sur place et buvette.

Tarif 3euros le carton, 10euros les 3, 16euros les 6, 20euros les 8 .

Salle des fêtes Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 6 15 55 12 36

