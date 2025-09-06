Loto à Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye
Loto à Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye samedi 6 septembre 2025.
Loto à Plancy l’Abbaye
Salle des fêtes Plancy-l’Abbaye Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Le samedi 6 septembre 2025 à partir de 18h
Loto organisé par l’association K’Danse à la salle des fêtes de Plancy l’Abbaye, nombreux lots, restauration sur place et buvette.
Tarif 3euros le carton, 10euros les 3, 16euros les 6, 20euros les 8 .
Salle des fêtes Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 6 15 55 12 36
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto à Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise