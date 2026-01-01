Loto à Saint Gervais sur Roubion place de la salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Roubion
Tarif : 4 – 4 – EUR
4€ le carton
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31 23:20:00
2026-01-31
Loto du club de foot de St Gervais avec 1 séjour en Espagne à gagner, une TV et pleins d’autres lots.
place de la salle des fêtes Salle des Fêtes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 92 51 74 ussg26160@gmail.com
English :
St Gervais soccer club bingo with 1 trip to Spain to be won, a TV and lots of other prizes.
L’événement Loto à Saint Gervais sur Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-01-08 par Montélimar Tourisme Agglomération