Loto à Sarlat ! Sarlat-la-Canéda

L’Amicale laïque de Temniac organise son loto le 28 mars 2026 sous le chapiteau du CA Sarlat XV à Madrazès.

De nombreux lots sont à gagner machine à café en grains, bons restaurants, bons d’achat et trottinette électrique (quine enfant)

Infos pratiques

Ouverture des portes à 18h30

Début du loto à 20h

Petite restauration sucrée et salée sur place

Réservation conseillée .

Stade de Madrazes Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 10 28 75

