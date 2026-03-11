Loto à Sarlat ! Sarlat-la-Canéda
Loto à Sarlat ! Sarlat-la-Canéda samedi 28 mars 2026.
Loto à Sarlat !
Stade de Madrazes Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’Amicale laïque de Temniac organise son loto le 28 mars 2026 sous le chapiteau du CA Sarlat XV à Madrazès.
De nombreux lots sont à gagner machine à café en grains, bons restaurants, bons d’achat et trottinette électrique (quine enfant)
Infos pratiques
Ouverture des portes à 18h30
Début du loto à 20h
Petite restauration sucrée et salée sur place
Réservation conseillée .
Stade de Madrazes Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 10 28 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto à Sarlat !
L’événement Loto à Sarlat ! Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir