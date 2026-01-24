Loto à St. Etienne du Grès Association Vétérans Grésouillais Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Loto à St. Etienne du Grès Association Vétérans Grésouillais

Dimanche 1er février 2026 à partir de 18h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-01 18:00:00

l’Association des Vétérans Grésouillais de Saint-Etienne du Grès organise son loto à Salle Pierre Emmanuel !

Plus de 2500€ de lots 2 cartons pleins: bons d’achats 700€, banaste des vétérans, 8 quines, 1 quine enfant, 1 consolante



5€ le carton, 10€ les 3 cartons, 20€ les 7 cartons .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Association of Veterans of Saint-Etienne du Grès is organising its bingo game at Salle Pierre Emmanuel!

