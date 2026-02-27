Loto à Val de Virvée Val de Virvée

Loto à Val de Virvée

Au Foyer des Albins Val de Virvée Gironde

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Loto au foyer des Albins d’Aubie Espessas à 20h, ouverture des portes à 18h30.

A gagner week-end insolite en famille, air fryer, plancha électrique, places pour l’Ange Bleu, appareil photo instantané, jambons et bien d’autres lots,…

Buvette et restauration sur place. .

Au Foyer des Albins Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 10 12

