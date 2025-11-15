Loto à Vellevans

Vellevans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Loto à Vellevans, ouvertes des portes à 19 h 30, début des jeux 20 h 30, buvette et restauration rapide. .

Vellevans 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 37 97 16

English : Loto à Vellevans

German : Loto à Vellevans

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto à Vellevans Vellevans a été mis à jour le 2025-11-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE