Informations pratiques

Waldighoffen

Loto à Waldighoffen

4 rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

+ de 3500 € de lot à remporter ! Pré-inscriptions jusqu’au 18 septembre avec tarifs réduits

Après le succès de notre première édition, nous avions une seule envie pour ce 2ème loto voir encore plus grand et vous gâter !

Au Super Bingo tentez votre chance pour remporter

1 week-end pour deux au Domaine du Moulin à Ensisheim

1 nuit Espace Bien-être Repas Petit-Déjeuner

Divers Bons d’achats

Entrées musées, loisirs … et bien d’autres encore !

RÉSERVATION TRÈS FORTEMENT CONSEILLÉE !

Les places sont limitées et nous attendons une très belle affluence pour cette nouvelle édition. .

4 rue des Écoles Waldighoffen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 7 80 05 67 45 aspwmanisfestation@gmail.com

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English :

Over 3,500 prizes to win! Pre-registration open through September 18 with discounted rates

L’événement Loto à Waldighoffen Waldighoffen a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme du Sundgau