Loto à Waldighoffen Waldighoffen
samedi 26 septembre 2026 · Waldighofen
Informations pratiques
Waldighoffen
Loto à Waldighoffen
4 rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
+ de 3500 € de lot à remporter ! Pré-inscriptions jusqu’au 18 septembre avec tarifs réduits
Après le succès de notre première édition, nous avions une seule envie pour ce 2ème loto voir encore plus grand et vous gâter !
Au Super Bingo tentez votre chance pour remporter
1 week-end pour deux au Domaine du Moulin à Ensisheim
1 nuit Espace Bien-être Repas Petit-Déjeuner
Divers Bons d’achats
Entrées musées, loisirs … et bien d’autres encore !
RÉSERVATION TRÈS FORTEMENT CONSEILLÉE !
Les places sont limitées et nous attendons une très belle affluence pour cette nouvelle édition. .
4 rue des Écoles Waldighoffen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 7 80 05 67 45 aspwmanisfestation@gmail.com
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English :
Over 3,500 prizes to win! Pre-registration open through September 18 with discounted rates
L’événement Loto à Waldighoffen Waldighoffen a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme du Sundgau
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