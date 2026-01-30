Loto Académie Sportive Saint-Pardoux-Soutiers
Loto Académie Sportive Saint-Pardoux-Soutiers samedi 21 février 2026.
Loto Académie Sportive
Salle du foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
L’Académie Sportive vous donne rendez-vous pour un moment 100 % convivial à l’occasion du Loto des Bunny’s
Samedi 21 février
Salle du foyer Saint-Pardoux
Au programme
Des cartes Cadeaux à gagner
Des rires, de la bonne humeur
Un vrai moment de partage en famille ou entre amis
Inscription auprès de Danièle au 06-07-34-78-36 .
Salle du foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
