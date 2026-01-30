Loto Académie Sportive Saint-Pardoux-Soutiers

Loto Académie Sportive

Salle du foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

L’Académie Sportive vous donne rendez-vous pour un moment 100 % convivial à l’occasion du Loto des Bunny’s

Samedi 21 février

Salle du foyer Saint-Pardoux

Au programme

Des cartes Cadeaux à gagner

Des rires, de la bonne humeur

Un vrai moment de partage en famille ou entre amis

Inscription auprès de Danièle au 06-07-34-78-36 .

Salle du foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36

