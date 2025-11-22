Loto ACAP Saint-Estèphe
Loto ACAP Saint-Estèphe samedi 22 novembre 2025.
Loto ACAP
Salle des fêtes Saint-Estèphe Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’ACAP (Association des Commerçants et Artisans de Pauillac) organise son loto.
Ouverture des portes dès 18h30.
Restauration et buvette sur place.
Réservation possible. .
Salle des fêtes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 81 63 acap.pauillac.33@gmail.com
English : Loto ACAP
German :
Italiano :
Espanol : Loto ACAP
L’événement Loto ACAP Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Médoc-Vignoble