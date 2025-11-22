Loto ACAP Saint-Estèphe

Loto ACAP Saint-Estèphe samedi 22 novembre 2025.

Loto ACAP

Salle des fêtes Saint-Estèphe Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’ACAP (Association des Commerçants et Artisans de Pauillac) organise son loto.

Ouverture des portes dès 18h30.

Restauration et buvette sur place.

Réservation possible. .

Salle des fêtes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 81 63 acap.pauillac.33@gmail.com

English : Loto ACAP

German :

Italiano :

Espanol : Loto ACAP

L’événement Loto ACAP Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Médoc-Vignoble