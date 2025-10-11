Loto ACCA plassac Plassac

Loto ACCA plassac Plassac samedi 11 octobre 2025.

Loto ACCA plassac

salle des fêtes Plassac Charente-Maritime

Loto 43 quines

11 octobre ouverture des portes 19h, début 20h

12 octobre ouverture des portes 13h15, début 14h30

.

salle des fêtes Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 31 54 70

English :

Loto 43 quines

october 11: doors open at 7pm, start at 8pm

october 12: doors open at 1:15pm, start at 2:30pm

German :

Lotto 43 Quines

11. Oktober: Türöffnung 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr

12. Oktober: Türöffnung 13:15 Uhr, Beginn 14:30 Uhr

Italiano :

Lotto 43 quines

11 ottobre: apertura porte alle ore 19.00, inizio ore 20.00

12 ottobre: apertura porte alle 13.15, inizio alle 14.30

Espanol :

Lotería 43 quines

11 de octubre: apertura de puertas a las 19.00 h, comienzo a las 20.00 h

12 de octubre: apertura de puertas a las 13.15 h, comienzo a las 14.30 h

