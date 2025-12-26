Loto Adour volley, Grenade-sur-l’Adour
Loto Adour volley, Grenade-sur-l’Adour dimanche 4 janvier 2026.
Loto Adour volley
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Loto organisé par l’association d’Adour Volley. Buvette et restauration sur place. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine adourvolley@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto Adour volley
L’événement Loto Adour volley Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Grenade