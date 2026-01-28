Loto Salle des fêtes Ahun
Loto Salle des fêtes Ahun samedi 7 mars 2026.
Loto
Salle des fêtes 8 place Jacques Lagrange Ahun Creuse
———- LOTO ————
Samedi 07 mars 2026 20h (ouvertures des portes à 18h30)
Salle des fêtes d’AHUN
Nombreux lots bons d’achats, aspirateur robot, TV, air fryer, etc…
On vous attends nombreux ! .
Salle des fêtes 8 place Jacques Lagrange Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 26 03 34 yellowreins23@gmail.com
