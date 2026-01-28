Loto Salle des fêtes Ahun

Loto

Salle des fêtes 8 place Jacques Lagrange Ahun Creuse

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

———- LOTO ————

Samedi 07 mars 2026 20h (ouvertures des portes à 18h30)

Salle des fêtes d’AHUN

Nombreux lots bons d’achats, aspirateur robot, TV, air fryer, etc…

On vous attends nombreux ! .

Salle des fêtes 8 place Jacques Lagrange Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 26 03 34 yellowreins23@gmail.com

