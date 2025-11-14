Loto Salle polyvalente Aignan
Loto Salle polyvalente Aignan vendredi 14 novembre 2025.
Loto
Salle polyvalente AIGNAN Aignan Gers
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 21:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Préparez-vous à vivre une soirée pleine de suspense et de surprises.
C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous.
1 carton offert à droite et à gauche de chaque gagnant d’un carton plein.
De nombreux lots à gagner lots surprises, paniers garnis, bons d’achat de 20€ à 500€.
Vente de pâtisseries et boissons.
Salle polyvalente AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 68 58 72 58 gepra.aignan@orange.fr
English :
Get ready for an evening full of suspense and surprises.
It’s more than just a game of chance; it’s a thrilling community experience where luck can smile on any of you.
1 free card to the right and left of each full-card winner.
Lots of prizes to be won: surprise prizes, gift baskets, vouchers from 20? to 500?
Pastries and drinks for sale.
German :
Machen Sie sich auf einen Abend voller Spannung und Überraschungen gefasst.
Dies ist mehr als nur ein Glücksspiel; es ist ein spannendes Gemeinschaftserlebnis, bei dem das Glück jedem von Ihnen hold sein kann.
jeweils 1 Karton wird rechts und links von jedem Gewinner eines vollen Kartons angeboten.
Zahlreiche Preise zu gewinnen: Überraschungspakete, Geschenkkörbe, Einkaufsgutscheine von 20? bis 500?
Verkauf von Gebäck und Getränken.
Italiano :
Preparatevi a una serata ricca di suspense e sorprese.
È molto più di un semplice gioco d’azzardo: è un’emozionante esperienza comunitaria in cui la fortuna può sorridere a chiunque di voi.
1 carta offerta a destra e a sinistra di ogni vincitore di una carta intera.
Tanti premi in palio: premi a sorpresa, cesti regalo, buoni da 20? a 500?
Vendita di dolci e bevande.
Espanol :
Prepárese para una velada llena de suspense y sorpresas.
Es mucho más que un juego de azar; es una emocionante experiencia comunitaria en la que la suerte puede sonreír a cualquiera de vosotros.
se ofrece 1 carta a la derecha y a la izquierda de cada ganador de una carta completa.
Muchos premios para ganar: premios sorpresa, cestas de regalo, vales de 20? a 500?
Venta de bollería y bebidas.
