Loto Salle des fêtes Alligny-en-Morvan

dimanche 15 mars 2026
Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Début : 2026-03-15 13:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
2026-03-15
Loto à Alligny en Morvan. A la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h et début des jeux à 14h. Bons d’achat 100, 200, 500€, nombreux autres bons d’achat, restaurants, paniers, garnis. 18 parties, bingo. Organisé par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place. Réservation possible .
Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 66 06
