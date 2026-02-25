Loto Salle des fêtes Alligny-en-Morvan

Loto

Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 13:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Loto à Alligny en Morvan. A la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h et début des jeux à 14h. Bons d’achat 100, 200, 500€, nombreux autres bons d’achat, restaurants, paniers, garnis. 18 parties, bingo. Organisé par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place. Réservation possible .

Salle des fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 66 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs