LOTO AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LAURENS Laurens

LOTO AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LAURENS Laurens dimanche 12 octobre 2025.

LOTO AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LAURENS

Avenue de la gare Laurens Hérault

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Loto des Donneurs de sang de Laurens à 16h à la salle polyvalente.30 parties en 10 quines, 10 doubles quines et 10 cartons pleins. 30 bons d’achat de 40€, 60€, 80€ et 100€. Tombola, jambon et bons d’achat. Bingo de 80€. Buvette, 1€ le carton.

.

Avenue de la gare Laurens 34480 Hérault Occitanie pascal.platet@orange.fr

English :

Loto des Donneurs de sang de Laurens at 4pm at the salle polyvalente.30 games in 10 quines, 10 double quines and 10 full cartons. 30 vouchers of 40?, 60?, 80? and 100?. Tombola, ham and vouchers. 80? bingo. Refreshment bar, 1? per box.

German :

Lotto der Blutspender von Laurens um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle. 30 Spiele in 10 Quines, 10 Doppelquines und 10 vollen Kartons. 30 Einkaufsgutscheine im Wert von 40, 60, 80 und 100 Euro. Tombola, Schinken und Gutscheine. Bingo für 80? Getränkestand, 1? pro Karton.

Italiano :

Loto des Donneurs de sang de Laurens alle 16.00 nella Salle Polyvalente. 30 giochi in 10 quines, 10 doppie quines e 10 carte intere. 30 buoni da 40, 60, 80 e 100 euro. Tombola, prosciutto e buoni. Tombola per 80? Bar per rinfreschi, 1 euro a cassa.

Espanol :

Loto des Donneurs de sang de Laurens a las 16.00 h en la Salle Polyvalente. 30 partidas en 10 quines, 10 quines dobles y 10 tarjetas completas. 30 vales de 40, 60, 80 y 100 euros. Tómbola, jamón y vales. Bingo por 80? Barra de refrescos, 1? por caja.

L’événement LOTO AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LAURENS Laurens a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT AVANT-MONTS