Loto AMIS DE L'ECOLE Saint-Sébastien
Loto AMIS DE L’ECOLE Saint-Sébastien dimanche 25 janvier 2026.
Loto AMIS DE L’ECOLE
Le bourg Saint-Sébastien Creuse
Participez au loto des Amis de l’Ecole, avec de nombreux lots à gagner.
1 carton 5€, 2 cartons 8€, 9 cartons 20€. Ouverture des portes 13h
Rens 06 82 28 48 31 .
Le bourg Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 28 48 31
English : Loto AMIS DE L’ECOLE
