Loto – Amnesty International Salle des Capucins Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Loto – Amnesty International

Salle des Capucins Rue des Capucins Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Loto proposé par le groupe Amnesty International de Pontarlier et l’Association des Familles de Pontarlier .

Salle des Capucins Rue des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 42 29

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English : Loto – Amnesty International

L’événement Loto – Amnesty International Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS