Loto – Amnesty International Salle des Capucins Pontarlier
samedi 10 octobre 2026 · Salle des Capucins · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Loto – Amnesty International
Salle des Capucins Rue des Capucins Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Loto proposé par le groupe Amnesty International de Pontarlier et l’Association des Familles de Pontarlier .
Salle des Capucins Rue des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 42 29
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English : Loto – Amnesty International
L’événement Loto – Amnesty International Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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