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AGENDA · Pontarlier

Loto – Amnesty International Salle des Capucins Pontarlier

samedi 10 octobre 2026 · Salle des Capucins · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des Capucins
Adresse
Rue des Capucins
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif

Pontarlier

Loto – Amnesty International

Salle des Capucins Rue des Capucins Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

Loto proposé par le groupe Amnesty International de Pontarlier et l’Association des Familles de Pontarlier   .

Salle des Capucins Rue des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 42 29 

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English : Loto – Amnesty International

L’événement Loto – Amnesty International Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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