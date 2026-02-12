Loto Salle Grasset Andance
Loto Salle Grasset Andance dimanche 22 février 2026.
Loto
Salle Grasset 1 rue des écoles Andance Ardèche
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Le carton. 5 achetés, le 6ème offert
Date :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Loto organisé par l’Amicale Laïque d’Andance pour les enfants de l’école publique Alysson du Rhône.
.
Salle Grasset 1 rue des écoles Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes amicale.andance@gmail.com
English :
Loto organized by the Amicale Laïque d’Andance for children from the Alysson du Rhône public school.
L’événement Loto Andance a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche