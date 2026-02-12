Loto Salle Grasset Andance

Loto Salle Grasset Andance dimanche 22 février 2026.

Loto

Salle Grasset 1 rue des écoles Andance Ardèche

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Le carton. 5 achetés, le 6ème offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Loto organisé par l’Amicale Laïque d’Andance pour les enfants de l’école publique Alysson du Rhône.
  .

Salle Grasset 1 rue des écoles Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes   amicale.andance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the Amicale Laïque d’Andance for children from the Alysson du Rhône public school.

L’événement Loto Andance a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche