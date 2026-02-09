Loto Salle de la détente Angles

Loto

Salle de la détente Route de la Tranche Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

.

Salle de la détente Route de la Tranche Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 89 79 70 lotostetherese@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Angles a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral