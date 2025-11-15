Loto annuel de Vatan en fête

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : 3 – 3 – 30 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le samedi 15 novembre, Vatan en fête et la ville de Vatan organisent leur grand loto annuel.

À gagner Cartes-cadeau, écran plat, jambon sec, aspirateur et bien d’autres lots pour une valeur totale de plus de 3 200€.

1 Carton offert.

Bingo Max, partie spéciale et loto perso en plus des parties classiques.

Buvette et restauration sur place.

Réservation conseillée par sms. 3 .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50

English :

On Saturday November 15, Vatan en fête and the town of Vatan organize their annual bingo.

German :

Am Samstag, den 15. November, veranstalten Vatan en fête und die Stadt Vatan ihr großes jährliches Lotto.

Italiano :

Sabato 15 novembre, Vatan en fête e la città di Vatan organizzano l’annuale tombola.

Espanol :

El sábado 15 de noviembre, Vatan en fête y la ciudad de Vatan celebrarán su bingo anual.

L’événement Loto annuel de Vatan en fête Vatan a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Champs d’Amour