Loto annuel de Vatan en fête Vatan samedi 15 novembre 2025.
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Tarif : 3 – 3 – 30 EUR
Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00
Le samedi 15 novembre, Vatan en fête et la ville de Vatan organisent leur grand loto annuel.
À gagner Cartes-cadeau, écran plat, jambon sec, aspirateur et bien d’autres lots pour une valeur totale de plus de 3 200€.
1 Carton offert.
Bingo Max, partie spéciale et loto perso en plus des parties classiques.
Buvette et restauration sur place.
Réservation conseillée par sms. 3 .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50
English :
On Saturday November 15, Vatan en fête and the town of Vatan organize their annual bingo.
German :
Am Samstag, den 15. November, veranstalten Vatan en fête und die Stadt Vatan ihr großes jährliches Lotto.
Italiano :
Sabato 15 novembre, Vatan en fête e la città di Vatan organizzano l’annuale tombola.
Espanol :
El sábado 15 de noviembre, Vatan en fête y la ciudad de Vatan celebrarán su bingo anual.
