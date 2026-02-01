Loto annuel du boulodrome Espace d’Orfeuille Charpey
Loto annuel du boulodrome Espace d’Orfeuille Charpey vendredi 20 février 2026.
Espace d’Orfeuille 225 Rte de Chabeuil Charpey Drôme
Début : 2026-02-20 20:00:00
Venez nombreux au loto annuel du boulodrome de Charpey !
Espace d’Orfeuille 225 Rte de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 41 02
English :
Come one, come all to the annual Charpey boulodrome bingo!
