Loto annuel du boulodrome Espace d’Orfeuille Charpey

Loto annuel du boulodrome

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Venez nombreux au loto annuel du boulodrome de Charpey !

Espace d’Orfeuille 225 Rte de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 41 02

English :

Come one, come all to the annual Charpey boulodrome bingo!

