Loto annuel du Kiwanis Munster
Loto annuel du Kiwanis Munster samedi 7 mars 2026.
Loto annuel du Kiwanis
1 Place de la Salle des Fêtes Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
Date(s) :
2026-03-07
LOTO OUVERT A TOUS AVEC DE NOMBREUX LOTS bons d’achat de 50, 100, 200 et 500 € et tombola spéciale pour les cartons achetés en prévente bar et snack sur place les bénéfices sont reversés au Fonds de Solidarité de la Vallée.
LOTO OUVERT A TOUS AVEC DE NOMBREUX LOTS bons d’achat de 50, 100, 200 et 500 € et tombola spéciale pour les cartons achetés en prévente bar et snack sur place les bénéfices sont reversés au Fonds de Solidarité de la Vallée. .
1 Place de la Salle des Fêtes Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 61 09 00 contact@kiwanis-munster.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LOTO OPEN TO EVERYBODY WITH A LOT OF PRIZES: vouchers for 50, 100, 200 and 500 euros and a special tombola for boxes purchased in advance bar and snack bar on site profits go to the Fonds de Solidarité de la Vallée.
L’événement Loto annuel du Kiwanis Munster a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme de la vallée de Munster