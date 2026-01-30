Loto annuel du Kiwanis Munster

Loto annuel du Kiwanis

LOTO OUVERT A TOUS AVEC DE NOMBREUX LOTS bons d’achat de 50, 100, 200 et 500 € et tombola spéciale pour les cartons achetés en prévente bar et snack sur place les bénéfices sont reversés au Fonds de Solidarité de la Vallée.

1 Place de la Salle des Fêtes Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 61 09 00 contact@kiwanis-munster.fr

English :

LOTO OPEN TO EVERYBODY WITH A LOT OF PRIZES: vouchers for 50, 100, 200 and 500 euros and a special tombola for boxes purchased in advance bar and snack bar on site profits go to the Fonds de Solidarité de la Vallée.

