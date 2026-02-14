Loto annuel, Salle des Augustins, Hazebrouck
Loto annuel, Salle des Augustins, Hazebrouck dimanche 15 février 2026.
Loto annuel Dimanche 15 février, 13h30 Salle des Augustins Nord
sur réservation
Début : 2026-02-15T13:30:00+01:00 – 2026-02-15T18:30:00+01:00
Fin : 2026-02-15T13:30:00+01:00 – 2026-02-15T18:30:00+01:00
Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Les colombophiles d’Hazebrouck organise leurs Loto annuel qui est prévu le dimanche 15 février 2026 à la salle du musée des Augustins à Hazebrouck. Réservations souhaitées au 06.64.82.63.01