Loto annuel, Salle des Augustins, Hazebrouck

Loto annuel Dimanche 15 février, 13h30 Salle des Augustins Nord

sur réservation

Début : 2026-02-15T13:30:00+01:00 – 2026-02-15T18:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T13:30:00+01:00 – 2026-02-15T18:30:00+01:00

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France 06.64.82.63.01

Les colombophiles d’Hazebrouck organise leurs Loto annuel qui est prévu le dimanche 15 février 2026 à la salle du musée des Augustins à Hazebrouck. Réservations souhaitées au 06.64.82.63.01