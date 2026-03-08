Loto Anzême

Loto

Salle des Gorges d’Anzême Anzême Creuse

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Loto organisé par l’Association des Grands Écoliers d’Anzême au profit de l’école d’Anzême.

De nombreux lots à gagner. Plus de 4000€ de lots.

Partie enfant.

Restauration et buvette. .

Salle des Gorges d’Anzême Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 17 06 92

