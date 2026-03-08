Loto Anzême
Loto Anzême dimanche 29 mars 2026.
Loto
Salle des Gorges d’Anzême Anzême Creuse
Loto organisé par l’Association des Grands Écoliers d’Anzême au profit de l’école d’Anzême.
De nombreux lots à gagner. Plus de 4000€ de lots.
Partie enfant.
Restauration et buvette. .
Salle des Gorges d’Anzême Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 17 06 92
