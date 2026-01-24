Loto APE Châtillon-sur-Thouet Salle des Fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet

Loto APE Châtillon-sur-Thouet

Salle des Fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Loto de l’APE de Châtillon-sur-Thouet.

2470€ de lots à gagner.

Buvette et restauration sur place

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée !

Venez tenter votre chance ! .

Salle des Fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto APE Châtillon-sur-Thouet

L’événement Loto APE Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-01-21 par CC Parthenay Gâtine