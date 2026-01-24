Loto APE Châtillon-sur-Thouet Salle des Fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet
Salle des Fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Loto de l’APE de Châtillon-sur-Thouet.
2470€ de lots à gagner.
Buvette et restauration sur place
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée !
Venez tenter votre chance ! .
Salle des Fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
English : Loto APE Châtillon-sur-Thouet
