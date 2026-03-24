Loto APE Cissac Cissac-Médoc

Loto APE Cissac Salle culturelle Cissac-Médoc 2026-04-03

Loto APE Cissac Cissac-Médoc vendredi 3 avril 2026.

Loto APE Cissac

Salle culturelle Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
l’APE de la commune organise son loto à la salle des fêtes. Buvette et restauration sur place.
Pas de réservation de tables.   .

Salle culturelle Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine   apecissac@free.fr

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English : Loto APE Cissac

L’événement Loto APE Cissac Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Médoc-Vignoble

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