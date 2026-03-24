Loto APE Cissac

Salle culturelle Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’APE de la commune organise son loto à la salle des fêtes. Buvette et restauration sur place.

Pas de réservation de tables. .

Salle culturelle Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine apecissac@free.fr

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English : Loto APE Cissac

L’événement Loto APE Cissac Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Médoc-Vignoble