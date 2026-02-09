Loto APE Collège Henry Martineau Coulonges-sur-l’Autize
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Le samedi 14 février, rendez-vous à la Salle Colonica à Coulonges-sur-l’Autize pour une soirée loto conviviale, organisée par l’APE du Collège Henri Martineau.
Des cartes cadeaux de 15 € à 500 € à gagner
Une soirée idéale pour sortir, se détendre et tenter sa chance, entre amis ou en famille.
Ouverture des portes à 18h30, début du loto à 20h30.
N’hésitez surtout pas à partager et réserver vos places au 06 64 74 57 62
Buvette et sandwichs sur place. .
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 74 57 62
