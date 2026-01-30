Loto APE du RPI Augerans Belmont La Loye Salle des fêtes La Loye
Loto APE du RPI Augerans Belmont La Loye Salle des fêtes La Loye dimanche 1 mars 2026.
Salle des fêtes 1 Rue de la Plaine La Loye Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-01 14:00:00
Carton à 6€.
Nombreux lots et bons d’achats à gagner Cookeo, télévision, Air fryer…
Horaires
Ouverture des portes à 13h.
Début des jeux à 14h
Salle des fêtes 1 Rue de la Plaine La Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 67 59 40 apeabl39@gmail.com
L’événement Loto APE du RPI Augerans Belmont La Loye La Loye a été mis à jour le 2026-01-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR