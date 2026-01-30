Loto APE du RPI Augerans Belmont La Loye Salle des fêtes La Loye

Loto APE du RPI Augerans Belmont La Loye

Loto APE du RPI Augerans Belmont La Loye dimanche 1er mars 2026

Carton à 6€.

Nombreux lots et bons d’achats à gagner Cookeo, télévision, Air fryer…

Horaires

Ouverture des portes à 13h.

Début des jeux à 14h

Tarifs

6€ le carton .

Salle des fêtes 1 Rue de la Plaine La Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 67 59 40 apeabl39@gmail.com

