Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LOTO APE Ecole de Domblans Salle des fêtes Domblans

LOTO APE Ecole de Domblans Salle des fêtes Domblans vendredi 14 novembre 2025.

LOTO APE Ecole de Domblans

Salle des fêtes 111 Rue des Prés Mourain Domblans Jura

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :
2025-11-14

Loto animé par Brigitte
Plus de 4000€ en bons d’achat de 20 à 1000€
19 parties + partie spéciale + Bingo   .

Salle des fêtes 111 Rue des Prés Mourain Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 26 05 53  apedomblans@outlook.fr

English : LOTO APE Ecole de Domblans

German : LOTO APE Ecole de Domblans

Italiano :

Espanol :

L’événement LOTO APE Ecole de Domblans Domblans a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme JurAbsolu