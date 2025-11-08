LOTO APE LIPOSTHEY Salle des fêtes Liposthey

LOTO APE LIPOSTHEY Salle des fêtes Liposthey samedi 8 novembre 2025.

LOTO APE LIPOSTHEY

Salle des fêtes Rue du vieux marché Liposthey Landes

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Chaque année nous organisons un loto afin de financer des projets pour les élèves (sorties pédagogiques, achat de matériel, ateliers, etc.).

Votre participation aide directement les enfants de l’école.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre implication.

L’APE de Liposthey

Salle des fêtes Rue du vieux marché Liposthey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine lous.petiots@hotmail.com

English : LOTO APE LIPOSTHEY

Each year we organize a lottery to finance projects for our students (field trips, purchase of equipment, workshops, etc.).

Your participation directly helps the school?s children.

We thank you warmly for your involvement.

Liposthey PA

German :

Jedes Jahr veranstalten wir ein Lotto, um Projekte für die Schülerinnen und Schüler zu finanzieren (Unterrichtsausflüge, Materialkauf, Workshops usw.).

Ihre Teilnahme hilft direkt den Kindern der Schule.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Engagement.

Die EV von Liposthey

Italiano :

Ogni anno organizziamo una lotteria per finanziare progetti per gli alunni (uscite didattiche, acquisto di attrezzature, laboratori, ecc.)

La vostra partecipazione aiuta direttamente i bambini della scuola.

Desideriamo ringraziarvi calorosamente per il vostro coinvolgimento.

Liposthey PA

Espanol : LOTO APE LIPOSTHEY

Todos los años organizamos una lotería para financiar proyectos destinados a los alumnos (salidas pedagógicas, compra de material, talleres, etc.).

Tu participación ayuda directamente a los niños de la escuela.

Le agradecemos sinceramente su participación.

Liposthey PA

