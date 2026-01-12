Loto APE Nieul Nieul
Loto APE Nieul Nieul samedi 31 janvier 2026.
Loto APE Nieul
Chateau de Nieul Nieul Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Nombreux lot à gagner au profit des écoles de Nieul dont 2 entrées adultes et 2 entrées enfants au Parc Astérix ! .
Chateau de Nieul Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 20 27 36 ape.nieul@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto APE Nieul
L’événement Loto APE Nieul Nieul a été mis à jour le 2026-01-09 par Terres de Limousin