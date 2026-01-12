Loto Apel Notre-Dame Coulonges-sur-l’Autize

Loto Apel Notre-Dame

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Loto de l’Apel Notre Dame à l’espace Colonica de Coulonges sur l’Autize, le 17 janvier Ouverture des portes à 19h

Contact 06 46 03 96 72

Tarif 2 € le carton, 15€ les 10 cartons et de nombreux lots à gagner. .

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 03 96 72

