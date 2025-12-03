LOTO APEL SAINT-ROCH SALLE DES FÊTES Seysses
SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbènes Seysses Haute-Garonne
L’association des parents d’élèves de l’école Saint-Roch organise son loto. Venez tenter votre chance de repartir avec des lots !
Venez nombreux!
Entrée libre, ouvert à tous, planches payantes. .
The parents’ association of the Saint-Roch school is organizing its bingo. Come and try your luck at winning prizes!
