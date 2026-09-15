Informations pratiques

Pontarlier

Loto – APF France Handicap et Vivre Ensemble

Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Loto organisé par APF France Handicap et Vivre Ensemble.

Loto dont les bénéfices sont reversés à APF France Handicap et Vivre Ensemble, associations œuvrant pour proposer des activités et créer du lien social à des personnes handicapées, âgées, ou isolées qu’elles vivent à domicile ou à l’ehpad de Doubs. .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 08 57 47 apf.christine25@gmail.com

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English : Loto – APF France Handicap et Vivre Ensemble

L’événement Loto – APF France Handicap et Vivre Ensemble Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS