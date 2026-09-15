Loto – APF France Handicap et Vivre Ensemble Pontarlier
dimanche 4 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Loto – APF France Handicap et Vivre Ensemble
Salle des Capucins Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Loto organisé par APF France Handicap et Vivre Ensemble.
Loto dont les bénéfices sont reversés à APF France Handicap et Vivre Ensemble, associations œuvrant pour proposer des activités et créer du lien social à des personnes handicapées, âgées, ou isolées qu’elles vivent à domicile ou à l’ehpad de Doubs. .
Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 08 57 47 apf.christine25@gmail.com
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English : Loto – APF France Handicap et Vivre Ensemble
L’événement Loto – APF France Handicap et Vivre Ensemble Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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