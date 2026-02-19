LOTO Arbas
LOTO Arbas dimanche 1 mars 2026.
LOTO
SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE D’ARBAS Arbas Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Le grand loto des Chats Libres des 3 Vallées arrive !
LOTO à Arbas Tentez votre chance !
Rendez-vous à Arbas pour un loto placé sous le signe de la convivialité et de la générosité !
De nombreux lots à remporter, généreusement offerts par des producteurs locaux
Un événement organisé par et pour l’association Les Chats Libres des 3 Vallées.
Venez partager un moment chaleureux, soutenir une belle cause et, qui sait… repartir les bras chargés de cadeaux ! 2 .
SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE D’ARBAS Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie
English :
The big Chats Libres des 3 Vallées bingo is coming!
