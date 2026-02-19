LOTO

SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE D’ARBAS Arbas Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le grand loto des Chats Libres des 3 Vallées arrive !

LOTO à Arbas Tentez votre chance !

Rendez-vous à Arbas pour un loto placé sous le signe de la convivialité et de la générosité !

De nombreux lots à remporter, généreusement offerts par des producteurs locaux

Un événement organisé par et pour l’association Les Chats Libres des 3 Vallées.

Venez partager un moment chaleureux, soutenir une belle cause et, qui sait… repartir les bras chargés de cadeaux ! 2 .

SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE D’ARBAS Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The big Chats Libres des 3 Vallées bingo is coming!

L’événement LOTO Arbas a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE